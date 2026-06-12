◇陸上日本選手権第1日（2026年6月12日愛知・パロマ瑞穂スタジアム）女子棒高跳び決勝は、日本記録保持者の諸田実咲（アットホーム）が4メートル25で優勝した。愛知・名古屋アジア大会出場の派遣設定記録を突破しており、今大会の内定第1号となった。「目標を達成できてホッとしている」と語った。強い向かい風が吹く中で「集中力を切らさずにタイミングを逃さない」ことを意識。4メートル25を1本目の跳躍でクリアし、同記