Aぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健、関西ジュニアの西村拓哉が12日、都内で行われた主演する実写映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』初日舞台あいさつに登壇した。前作で長男・おそ松を演じた向井康二（Snow Man）も出演。末澤演じる“おそ松”との新旧おそ松共演も叶い、撮影エピソードが語られた。【写真】凛々しい表情…気合の刈り上げをみせる小島健末澤は「康二とお芝居でガッツリは初めて。まさか