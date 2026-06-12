女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが肺炎のため、9日に死去したことがわかった。86歳。所属事務所が12日に発表した。玉緒さんの夫の勝新太郎さんの“一番弟子”であり、玉緒さんとも親交の深かった俳優の松平健（72）がスポニチ本紙の取材に応じコメントした。松平は「玉緒さんの逝去に接し、今は深い悲しみでいっぱいです。私に芸能界のレールを敷いて導いてくださった勝新太郎先生の