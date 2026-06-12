ロッキーズ・菅野智之投手の次回登板が、14日午後0時5分（日本時間15日午前4時5分）開始のラスベガスでのアスレチックス戦に決まった。ラスベガスはア軍の来季からの本拠地。新スタジアムは建設中で、今回は新球場予定地から数キロ西に位置する傘下3Aラスベガス・アビエイターズの球場であるラスベガス・ボールパークで行う。菅野は今季13試合に登板して6勝4敗、防御率4・08。中4日での登板で7勝目を目指す。