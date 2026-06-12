中国四川省の中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地で6月12日、人気のあるジャイアントパンダのシャンシャン（香香）が9歳の誕生日を迎えました。シャンシャンは2017年に東京の上野動物園で生まれ、2023年2月に中国に戻りました。今年は故郷の四川で、3回目の誕生日を迎えることになりました。雅安碧峰峡基地には12日午前だけで約200人のパンダファンが訪れ、「お誕生日おめでとう」「これからも元気で」などの温