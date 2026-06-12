お中元のシーズンを控え、秋田市の百貨店では特設会場がオープンしました。贈る相手に合わせて選べる多彩な商品がそろっています。西武秋田店では、12日からお中元ギフトの特設会場が設けられました。今年は「買って納得、役に立つ」をテーマに、約1,000点を取りそろえています。今年の一押しは、これから本格化する夏の暑さを和らげるかき氷やアイスクリームなど、涼しさを感じられる商品です。近年は家