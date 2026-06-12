美郷町のラベンダー園で、初夏を彩る紫と白のラベンダーが見頃を迎えています。園内には爽やかな香りが広がり、多くの人を楽しませています。関アナウンサーのリポートです。※このニュースは動画でご覧ください。※6月12日午後6時15分のABS ners every.でお伝えします