昨今では、さまざまなアイドルが活動しています。では、そんなアイドルたちの中に「絶対信じられるアイドル」は存在するのでしょうか。漫画家の伊田チヨ子さんの作品『まりん信じられる』では、近未来を舞台にしたひとりのアイドルの半生を描いています。【漫画】『まりん信じられる』（全編を読む）物語は、古びた洋館を掃除ロボットが掃除していく場面から始まります。館内の掃除中、ロボットが偶然見つけたビデオデータを再生す