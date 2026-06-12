福本伸行作品の関連グッズを販売するフェア「アカギSOGA福本ワールドZAWAZAWA FES」が、6月12日より通販サイト「竹書房STORE」および「eeoStore池袋本店」にて開催される。 【写真】「アカギSOGA福本ワールドZAWAZAWA FES」グッズを見る 本フェアは、麻雀ゲーム『雀魂-じゃんたま-』にて6月17日より開催される『アカギ』復刻コラボを記念したもの。「アカギ×雀魂」初のコラボグッズの予約受注販売や