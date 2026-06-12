サンリオ人気キャラクターの“ポムポムプリン”とフランスで誕生したライフスタイルブランド「ELLE」がコラボレーションした商品が、6月17日（水）から、東京・銀座三越で開催される「HELLO KITTY’S SWEETS MARKET 〜 Chocolate lovers 〜」で発売される。【写真】おでかけ姿のポムポムプリンもかわいい〜！コラボアイテム一覧■ポムポムプリンがパリへおでかけ今回発売されるのは、ポムポムプリンがパリへおでかけするスト