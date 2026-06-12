イラストレーター、ナガノによるX発漫画作品『ちいかわ』のテイクアウト専門ショップ「ちいかわベビーカステラ」が、7月18日（土）、北海道・小樽の堺町通りにオープン。それに先駆けて、フードメニューやグッズのラインナップがお披露目された。【写真】保冷バッグなどスーベニアもかわいい！「ちいかわベビーカステラ」メニュー＆グッズ一覧■ベビーカステラになっちゃった！新ブランド「ちいかわベビーカステラ」は、店内