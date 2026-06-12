遠藤航の離脱に伴い、日本代表の新キャプテンに指名された板倉滉。しかし、その知らせを受けた時点では、遠藤の離脱を知らされていなかったという。「びっくりした思いはありました。航くんの離脱をその時に知らなかったので。でも、自分のことを信頼してそうやって言ってくれたので、責任と覚悟を持って引き受けたいです」2026年６月11日（日本時間12日）、ナッシュビルSCのトレーニングセンターでの練習後、板倉が囲み取材に