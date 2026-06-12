「タコマル」は、名鉄「鳴海駅」西口近くにある、たこ焼き居酒屋です。オープンから8年を迎え、近隣の若い世代を中心に、たこ焼きを囲んで楽しめる店として親しまれています。自慢のたこ焼きは、出汁づくりからこだわっています。一晩寝かせた出汁を生地に使用し、大きめのタコを入れて“ふわとろ”食感に仕上げています。アヒージョに浸して楽しむなど、アレンジメニューも好評です。味付けは定番の「ソー