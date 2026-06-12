ワールドカップの魅力の１つ。それは往年の名手の“今”が分かるところだ。北中米ワールドカップが現地６月11日に開幕し、同日に韓国代表とチェコ代表がメキシコで対戦。欧州プレーオフを勝ち抜いたチェコが、59分にロングスローから先制するも、粘り強く反撃を続けた韓国が67分と90分に得点を奪い返し、２−１で逆転勝ちした。この一戦を、チェコの英雄パベル・ネドベド氏がスタンドで見守っていた。現在53歳の同氏は、かつ