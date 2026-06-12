高層ビルに建て替えられる神戸市役所の2号館。高層階に高級ホテルが入ることが決まりました。 12日午前、建て替えられる神戸市役所2号館の起工式が行われました。 1957年に建設された地上8階建ての神戸市役所本庁舎の2号館は阪神・淡路大震災で被災し、6階部分が崩壊しましたが、改修工事を行うなどして使用され続けてきました。 2号館は老朽化により、高層ビルに建て替えられることになっていて、市によりますと完成すれば地上