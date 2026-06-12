NPB(日本野球機構)は12日、プロ野球セ・パ両リーグの5月度月間「スカパー！サヨナラ賞」を発表。セ・リーグは巨人の坂本勇人選手、パ・リーグはソフトバンクの谷川原健太選手がそれぞれ選出されました。坂本選手の一発は、5月13日の広島戦での逆転サヨナラ3ランホームランです。5回にキャベッジ選手の本塁打で先制するも、8回表に同点に追いつかれてしまった巨人。救援投手の好投で試合は延長戦へ。表に失点し1点を追う延長12回、