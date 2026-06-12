木原官房長官は12日午後の会見で、JAXA種子島宇宙センターから打ち上げられたH3ロケット6号機について、「成功を喜ばしく思う。関係者の尽力に深く敬意を表する」と述べた。また、「H3ロケットは、我が国の宇宙活動の自立性確保と国際競争力強化のために不可欠な基幹ロケット。着実な開発、運用を進めることで、国内外の信頼を確保すべき」と強調。「今後、打ち上げ実績を着実に積み重ねることで、我が国の宇宙開発利用の発展につ