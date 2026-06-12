■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新陸上日本選手権の男子5000m予選が12日、行われ東京世界陸上代表の森凪也（26、Honda）が1組3位の13分35秒48で決勝進出を決めた。森は先月のセイコーゴールデングランプリ陸上・男子3000mで7分38秒98の日本