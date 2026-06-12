◇交流戦日本ハム・福島―中日・松葉（エスコンフィールド北海道）楽天・早川―広島・森下（楽天モバイル最強パーク宮城）西武・隅田―巨人・ウィットリー（ベルーナドーム）ロッテ・田中―DeNA・篠木（ZOZOマリンスタジアム）オリックス・ジェリー―阪神・高橋（京セラドーム大阪）ソフトバンク・前田悠―ヤクルト・山野（みずほペイペイドーム）