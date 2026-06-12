世界的歌手のサラ・ブライトマンが12日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。家族について語った。司会の黒柳徹子から6人きょうだいの長女と振られ、ブライトマンは「当時でも6人きょうだいというのは凄く大家族と思われていまして。ただ母が凄く子供が好きだったということもあって、たくさん子供を産みました」とほほ笑んだ。「ただ一番下と一番上ではだいぶ年齢が離れてしまっているので、そ