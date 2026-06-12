【ハノイ＝竹内駿平】フィリピン南部ミンダナオ島沖で発生した地震で、地元当局は１２日、死者が５５人となり、３１人が行方不明になっていると発表した。負傷者は１０００人を超えた。震源に近い同島南部サランガニ州では被害が拡大し、１１日午後時点で州内の死者は２８人に上り、このうち１０人以上が地滑りに巻き込まれたという。９人が行方不明になっている。同島南部ジェネラルサントスでスーパーマーケットなどが入る