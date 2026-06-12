サッカーのワールドカップ北中米３カ国大会が１１日（日本時間１２日）、開幕した。開幕に合わせ、女優・広瀬すずがＳＮＳに投稿した写真が反響を呼んでいる。ルイ・ヴィトンのアンバサダーを務める広瀬は１１日、ヴィトンのモノグラム柄のサッカーボールを手にした写真を投稿。白いブラウスに白いパンツ、モノグラム柄のベルトにいたるまで全身ヴィトンで、腰の位置の高さが際立っている。「かっこかわいいの最高♥」