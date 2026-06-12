気になる疑問やニュースの「ナゼ」を解き明かす「どうなの？」です。日本時間の12日に開幕したFIFAワールドカップ2026。ここでも中東情勢の影響が広がっています。開催国の1つであるアメリカで初戦を迎えるイランの代表は、試合前から苦戦を強いられているといいます。山崎夕貴キャスター：まさに渦中の2カ国がこのワールドカップでというのは異例中の異例ですよね。そうした両国の対立の影響というところが、試合に臨むイランの代