タレント・中山秀征が１１日、ＭＢＳラジオ「アッパレやってまーす！」に、木曜レギュラーを務めるタレントのビビる大木の代役として出演した。中山は「どうも、こんばんみ、中山秀征です」という挨拶と共に登場すると、スタジオは大盛り上がり。「今日は大木のバーターとして頑張ります」と意気込み、「大木もいつも僕が何か休む時は大木がやってくれてるんで。うまくやってるんですよ、お互いさまでやっておりますんで、可愛