◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―広島（１２日・楽天モバイル最強パーク宮城）広島が連敗ストップへ打線を組み替えた。サンドロ・ファビアン外野手が今季初めて「３番」を務め、小園海斗内野手が「６番・遊撃」。佐々木泰内野手は「９番・三塁」に入った。チームは今季ワースト借金１３を抱え、３連敗中。連敗ストップへ先発は玉村昇悟投手が務める。広島のスタメンは以下の通り。１（右）名原２（二）菊池３（左）フ