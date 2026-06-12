◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（１２日・ベルーナドーム）巨人は１２日、西武戦のスタメンを発表した。１、２番の浦田、松本コンビは４試合連続でのスタメン出場となった。大城卓三が「５番・ＤＨ」で出場する。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（三）浦田２（左）松本３（捕）岸田４（一）ダルベック５（指）大城６（中）キャベッジ７（二）吉川８（遊）泉口９（右）佐々木