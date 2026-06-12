カーリング女子でミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが、逆襲モードに突入した。日本選手権６日目（１２日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）の２次リーグ第３戦では、ＧＲＡＮＤＩＲに９―５で勝利。崖っぷちの状況下だった中で、１３日のプレーオフ進出を決めた。スキップ・吉村紗也香は「２点リードされてのスタートだったけど、みんな落ち着いて、しっかりとまた立て直せた。しっかり自分たちの形や流れを最後まで相