◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―巨人（１２日・ベルーナドーム）パ・リーグ首位の西武は１２日、ベルーナドームでセ・リーグ首位の巨人戦を戦う。コンディション不良が続いていたアレクサンダー・カナリオ外野手が「１番・右翼」で４試合ぶりにスタメンに復帰。前日の広島戦（ベルーナＤ）でベンチ外となっていたタイラー・ネビン内野手も「４番・ＤＨ」で先発出場する。先発は高橋光成投手。西武のスタメンは以