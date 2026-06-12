【ゼロの使い魔 20周年記念展】 開催期間：8月10日～30日 会場：池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル2F展示ホールD 料金：2,500円（日時指定券・平日入場券） 共同印刷、fave、CRAZY BUMPは、TVアニメ「ゼロの使い魔」の放送20周年を記念したイベント「ゼロの使い魔 20周年記念展」を8月10日より30日にかけて開催する。チケット料金は各2,500円。