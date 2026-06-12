フィギュアスケート女子で２０１８年平昌五輪銀メダルのロシアのエフゲニア・メドベージェワ（２６）の最新姿に心配の声が上がっている。１２日に自身のインスタグラムを更新し、ベッドに寝ている姿をアップ。両足や腕に包帯が巻かれた痛々しい様子だ。メドベージェワは「私は元気です！この手術はずいぶん前から計画していましたこれからは長いリハビリが待っています」と説明。手術箇所やリハビリ期間など詳細には触れて