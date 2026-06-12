◆女子バレーボール◇全国高校総体道予選旭川実２−１札幌大谷（１２日、函館サーモン・まるなまアリーナ）男女の決勝が行われ、女子は旭川実が札幌大谷を２―１で破り、３年ぶりの優勝を飾った。昨年Ｖの札幌大谷とフルセットまでもつれ込む接戦となったが、最後は振り切ってつかんだ２３度目のＶ。中学まで過ごした函館で家族も見守る中で手にした栄冠に、ＯＨ柳原（やなはら）奈苗（３年）は「去年も一昨年も勝つことが出