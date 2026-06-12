高額な海外視察やパーティー券問題が指摘された福岡県議会で、12日から代表質問が始まりました。議会対応についての質問を受けた服部知事は、議会との関係について、さらに見直しを進めていく考えを強調しました。 ■自民党県議団・佐藤楓議員「はじめに、議会対応の改革について質問します。」県議会の定例会で始まった代表質問。議員から、議会と県執行部との間にある古い慣習の見直しなどについて質問が出され