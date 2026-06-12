米国との覚書、イラン周辺からの米軍撤退や海上封鎖解除・ホルムズ海峡再開や凍結資産解放含む 最終交渉は核問題と経済問題に焦点、イランミサイル計画の議論は除外 この草案には関係当局の最終承認を要する （イラン・メヘル通信）