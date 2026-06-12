通貨オプションボラティリティードル円１週間は７％付近 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.036.537.137.62 1MO6.595.306.296.21 3MO7.645.316.806.42 6MO8.305.607.346.85 9MO8.525.877.697.07 1YR8.696.318.027.30 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.309.617.97 1MO6.608.076.58 3MO7.308.266.58