有事リスク後退の動き、イラン通信社が覚書草案を報じるドル売り反応広がる＝ロンドン為替 イラン・メヘル通信は交渉チームに近い関係者の話として覚書草案について以下のように報じた。 ・草案には、制裁の解除およびイラン周辺からの米軍撤退に関する米国の確約が含まれている ・米国は原油制裁を解除し、イランの凍結資産を解放する ・米国による海上封鎖の解除に関する確約も含まれている ・覚書にはホルムズ