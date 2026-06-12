欧州株上げ幅拡大、イラン通信社報道で独仏株２％超高 東京時間17:30現在 英ＦＴＳＥ100 10454.77（+150.89+1.47%） 独ＤＡＸ24710.35（+500.64+2.07%） 仏ＣＡＣ40 8377.18（+176.38+2.16%） スイスＳＭＩ 13732.79（+203.14+1.51%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:30現在 ダウ平均先物JUN 26月限51164.00（+289.00+0.57%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN