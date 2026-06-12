秋田朝日放送 秋田・横手保健所管内で２０代の男性がＯ－１５７に感染しました。男性は回復に向かっているということです。 秋田県健康福祉部によりますと、横手保健所管内に住む２０代の男性が腸管出血性大腸菌、Ｏ１５７に感染しました。３日に発症し、腹痛や下痢、血便などの症状が出たということです。男性は現在も入院して治療を受けていますが回復に向かっています。保健所が感染源など原因を調べています。