中東情勢の影響で原油価格が高騰するなか、全日空と日本航空は、航空券の7月購入分からの燃油サーチャージを引き上げました。全日空はすべての路線で過去最高で、日本航空は一部路線を除き過去最高となりました。燃油サーチャージは、航空運賃に上乗せされる追加料金で、燃料価格の急激な変動などに対応するためのもので、全日空と日本航空では国際線に導入されています。両社はきょう、7月と8月に航空券を購入した際の燃油サーチ