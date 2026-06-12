「楽天−広島」（１２日、楽天モバイル最強パーク）楽天の元広島ドラフト１位の２人が試合前、広島・新井貴浩監督らナインと笑顔で再会した。今季から日本球界に復帰した前田健太投手は上下黒の練習着姿で新井監督と握手。広島ナインの練習を見つめた。前田は０６年ドラフト１位で広島に入団。１６年から昨季までは米国でプレーした。現在は出場選手登録を抹消されている。また楽天のアカデミーコーチを務める福井優也氏も