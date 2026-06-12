「ぴよりんvillage」で提供されるメニュージェイアール東海フードサービス（名古屋市）は12日、名古屋駅構内で15日開業する「ぴよりんvillage（ヴィレッジ）」の報道向け内覧会を開いた。名古屋の名物スイーツ「ぴよりん」をかたどったひよこ形のアイスをのせたパフェなどを楽しめるカフェと、物販エリアを併設した。駅の中央コンコースに出店し、店内にぴよりんのイラストや装飾を施した。カフェは59席で、定番のぴよりんも提