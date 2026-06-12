31年ぶりに開催される大相撲パリ公演。花の都での戦いを前に横綱らが観光地をめぐったほか、現地の人たちとの交流を行いました。大相撲パリ公演を前に横綱の豊昇龍と大の里が訪れたのは、パリの観光名所・エッフェル塔が見渡せる広場です。初めて訪れたという2人は…その圧倒的な存在感に、あっという間に人だかりが。「私たちと写真も一緒に撮ってくれました。パリで見ることができてとてもうれしいです。とても優しかったです」