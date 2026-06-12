ユニホームを手に写真に納まる義ノ富士（右から2人目）と伯乃富士（同3人目）＝11日、パリ（共同）【パリ共同】大相撲のパリ公演（13日開幕）を控え、幕内の義ノ富士と伯乃富士が11日、サッカーの欧州チャンピオンズリーグ2連覇の強豪パリ・サンジェルマンの本拠地「パルク・デ・プランス」を訪問し、スタジアム内部を見学した。両力士は名前入りのユニホームを贈られ、ピッチ脇ではボールを蹴るなどした。義ノ富士は「感激し