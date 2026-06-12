Aぇ！groupと関西ジュニアの西村拓哉が12日、都内で主演映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」（監督川村泰祐）の初日舞台あいさつに出席した。佐野晶哉は「『おそ松』見に行くよとLINEくれた。平泉成って言うんですけど」とさらっと大物俳優から連絡をもらったことを明かした。平泉とは、2024年公開の映画「明日を綴る写真館」での共演を機に親交を深めてきた。「ぼくも世代で『おそ松くん』見てたんよ」と言われた