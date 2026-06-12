宝塚歌劇団星組スターの稀惺かずと主演の「銀二貫」が１２日、宝塚バウホールで開幕した。各組で活躍するスターぞろいの１０５期だが、バウホール主演は初となる。同作は高田郁氏の人気時代小説を、２０１５年に月城かなと主演でミュージカル化。１１年ぶりの再演となる。宝塚らしいノーブルさが持ち味の稀惺は、和物の名作に体当たり。あだ討ちで父を亡くし、居合わせた寒天問屋井川屋の主人に銀二貫で命を救われたことで、