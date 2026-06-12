【第5話】 6月12日公開 第5話を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は6月12日、新居さとし氏によるマンガ「31歳地味眼鏡OLさん」第5話をCOMIC Y-OURSにて無料公開した。 第5話では、ボーナスの日に浮かれる柚木園さん。使い道について色々考えるが、まずは手の届く贅沢を楽しむことにする。 「31歳地味眼鏡OLさん」のページ (C)新居さとし／少年画報社