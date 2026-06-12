テレビ朝日の番組『しあわせのたね。』では、さまざまなSDGsの課題に取り組み、暮らしを未来へ紡ぐ“はじめの一歩”を踏み出した人たちを紹介している。今回取り上げるのは、自分が住む渋谷の街の課題に着目し、新たな価値を生み出す取り組みを行っているSaayaさん。「私たちは、渋谷で捨てられてしまう服や布を集めて、“紙”を作っています」と、そのユニークな活動について語ってくれた。彼女たちの活動の原動力は、「ごみの多