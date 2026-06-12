「ちいかわ小学学参」シリーズ最新作として『ちいかわ夏休みドリル小学3年生』（講談社）が6月10日に刊行される。 【写真】『1日15分！夏休みで身に付く学習リズム！』ちいかわ夏休みドリル 本書は2025年刊行された『ちいかわ夏休みドリル小学1年生』『ちいかわ夏休みドリル小学2年生』に続くシリーズ第3弾で、これにより講談社から刊行された「ちいかわ小学学参」シリーズは累計発行部数93万部を