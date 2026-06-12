小山宙哉による漫画『宇宙兄弟』の完結を記念した「完・宇宙兄弟展」が、2026年7月31日から8月23日まで、西武渋谷店A館7階催事場にて開催される。 「完・宇宙兄弟展」限定グッズは3種類 本展は、2007年から『モーニング』（講談社）にて連載が開始され、累計3,500万部（電子含む）を超える人気作『宇宙兄弟』の完結を記念したイベント。2026年9月末に閉館を迎える西武渋谷店との“ふたつの完”が重なる夏に実施される