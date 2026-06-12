iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONSは、AIボイスレコーダー『iFLYTEK AIボイスレコーダー P1』『iFLYTEK AIボイスレコーダー P1 Pro』の2機種を、2026年6月12日に同時発売することを発表した。両機種は、録音した音声を専用アプリと連携して文字起こしし、AIが全文要約を行うAIボイスレコーダー。日本語・英語・中国語をはじめとする11言語のリアルタイム文字起こしと相互翻訳に対応