第67回（14日／GI、阪神芝2200m）には、春古馬三冠に王手をかけるクロワデュノール、春のグランプリ連覇を目指すメイショウタバル、春秋グランプリ制覇を目論むミュージアムマイルなどが出走予定。本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「レガレイラ」を取り上げる。 ■レガレイラ 約5カ月ぶりの実戦ながら、この中間の調整過程を見ていると必要以上に不安視する